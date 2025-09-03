Трамп допустил увеличение воинского контингента США в Польше

Трамп: США готовы увеличить свой воинский контингент в Польше, если она захочет

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация в Вашингтоне будет готова увеличить американский воинский контингент в Польше, если этого захочет Варшава. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, военные США будут и дальше находиться в Польше.

«Если что, мы направим еще больше [военных], если они [власти Польши] этого захотят. Они давно хотели большего [военного] присутствия [США]», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

6 августа в зале пленарных заседаний парламента Польши состоялась инаугурация Кароля Навроцкого. По этому случаю Трамп направил новому польскому лидеру подарок — копию американского орла, который является гербом США. Комментируя ситуацию, Пшидач заявил, что этот жест хозяина Белого дома показывает тесные отношения между главами двух государств.

Ранее политолог заявил, что на выборах президента Польши победил Дональд Трамп.