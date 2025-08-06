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Трамп направил Навроцкому «особенный» подарок по случаю инаугурации

Трамп подарил новому президенту Польши Навроцкому копию американского орла
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Alex Brandon/AP

Американский лидер Дональд Трамп направил новому президенту Польши Каролю Навроцкому «особенный» подарок по случаю его инаугурации. Об этом рассказал бывший замглавы МИД Польши, депутат польского сейма Марцин Пшидач, передает Wiadomości.

Политик уточнил, что в таких ситуациях дипломатическим жестом является отправка поздравительного письма новому президенту. Однако Трамп не ограничился этим. Он направил на инаугурацию Навроцкого американскую делегацию, а также специальную посылку.

«Могу рассказать, что помимо делегации президент Дональд Трамп отправил специальный подарок для Кароля Навроцкого в день инаугурации», — сообщил Пшидач.

Он уточнил, что Трамп подарил новому президенту Польши копию американского орла, который является гербом США. Пшидач заявил, что этот жест главы Белого дома показывает тесные отношения между президентами США и Польши.

6 августа в зале пленарных заседаний парламента Польши состоялась инаугурация Кароля Навроцкого. Он официально вступил в должность президента страны, приняв присягу.

Ранее политолог заявил, что на выборах президента Польши победил Дональд Трамп.

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