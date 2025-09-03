На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший президент Франции осудил Макрона за слова о России

Экс-президент Саркози: слова Макрона об угрозе РФ являются исторической ошибкой
Global Look Press

Бывший президент Франции Николя Саркози в интервью изданию Le Figaro осудил высказывания действующего президента страны Эммануэля Макрона о якобы «российской угрозе».

Так он прокомментировал заявление французского лидера о том, что коалиция желающих в координации с Североатлантическим альянсом будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, Макрон обвинил Россию якобы в препятствовании миру.

«Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка! Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия», — заявил он.

По словам Саркози, подобные высказывания являются большим риском для Запада, который «проигрывает этот политический конфликт». Бывший французский лидер признал, что Украина «уже не может победить» в конфликте с российской стороны, однако в будущем способна потерять еще больше.

До этого ирландский журналист Чей Боуз также раскритиковал слова Макрона о России. По его словам, «коалиция желающих» пытается помешать осуществлению воли народа.

Ранее Зеленский назвал «коалицию желающих» теоретической.

