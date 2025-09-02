Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России после переговоров с генеральным секретарем НАТО Макро Рютте. Об этом Боуз написал на своей странице в соцсети X.

Таким образом журналист прокомментировал заявление французского лидера о том, что коалиция желающих в координации с Североатлантическим альянсом будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, Макрон обвинил Россию якобы в препятствовании мира.

«Коалиция желающих сжечь Европу, чтобы помешать осуществлению воли народа», — написал Боуз.

В конце августа портал Axios писал, что высокопоставленные сотрудники Белого дома считают, что некоторые лидеры стран Европы публично поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине, при этом тайно пытаясь свести на нет прогресс, который был негласно достигнут после саммита на Аляске.

До этого посольство России в Лондоне заявляло, что власти Великобритании не прекращают попытки сорвать мирное урегулирование на Украине.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС и НАТО планируют обсудить в Париже урегулирование конфликта на Украине.