Зеленский назвал «коалицию желающих» теоретической

Зеленский : «коалиция желающих» выглядит сейчас пока что теоретической

Сегодня «коалиция желающих» выглядит «пока что теоретической». Об этом заявил президент президентом Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает издание «Страна.ua».

Также глава украинского государства отметил, что он «верит» в эту коалицию.

3 сентября Зеленский прибыл во Францию на встречу с лидерами европейских стран, входящих в «коалицию желающих».

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что заседание «коалиции желающих» пройдет 4 сентября. Встреча состоится в формате видеоконференции.

По его словам, главной темой обсуждения станут вопросы, связанные с гарантиями безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержкой. Канцлер ФРГ отметил, что «самой важной гарантией безопасности» для Украины является достаточная поддержка ее армии.

В международную «коалицию желающих» входят около 30 государств. Во главе группы находятся Франция и Великобритания.

Ранее МИД России обвинил «коалицию желающих» в попытке подорвать мирные усилия по Украине.