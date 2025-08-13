На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе приготовились ввести новые санкции против Ирана

FT: евротройка заявила о готовности ввести новые санкции против Ирана
Shutterstock

Великобритания, Германия и Франция направили в ООН письмо, где говорится об их готовности инициировать введение новых санкций в отношении Ирана, если Тегеран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

Письмо на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша подписали главы МИД Франции Жан-Ноэль Барро, Германии Йоханн Вадефуль и Великобритании Дэвид Лэмми. В документе сказано, что «евротройка» предложила Ирану продлить приостановку действия санкций, чтобы избежать их автоматического возобновления в августе.

Париж, Берлин и Лондон дали ясно понять, если Тегеран не пожелает достичь дипломатического решения до конца августа или не воспользуется возможностью продления, будет запущен механизм snapback, говорится в письме.

«Евротройка» пригрозила Ирану возвращением санкций в июле на фоне приостановки Тегераном сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам. Позднее Иран согласился возобновить ядерные переговоры с Великобританией, ФРГ и Францией, которые состоялись в конце июля в Турции.

Ранее США ввели санкции против иранских финтех-компаний.

