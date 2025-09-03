На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин объяснил, почему выступает за создание многополярного мира

Путин заявил о несправедливости однополярного мира
Сергей Бобылев/РИА Новости

В мире не должно существовать «более равных» стран, чем все другие. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, трансляция которой велась в Telegram-канале Кремля.

«Мир должен быть многополярным, а это значит, что все участники международного общения должны иметь равные права», — сказал глава государства во время беседы с журналистами.

Путин добавил, что однополярный мир несправедлив и назвал эту систему уже «отжившей». Он отметил, что в мире не должны появляться «гегемоны», которые доминируют над другими в политической или в какой-то другой сфере, в том числе в сфере безопасности.

До этого философ, общественный и политический деятель Александр Дугин заявил, что президент США Дональд Трамп, вопреки своей воле, сам способствует формированию многополярного мира. По его словам, американский лидер мог бы принять новую реальность и отвоевать достойное место для США в многополярной системе. Однако вместо этого он выбрал агрессию — нападки на Китай, введение пошлин против Индии, давление на Бразилию, угрозы в адрес БРИКС, что ускоряет становление многополярности, считает эксперт.

Ранее Стубб заявил, что не согласен с подходом многополярности.

