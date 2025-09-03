На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дугин: Трамп сам способствует формированию многополярного мира

Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп сам способствует формированию многополярного мира, причем вопреки своей воле. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал философ, общественный и политический деятель Александр Дугин.

По его словам, американский лидер мог бы принять новую реальность и отвоевать достойное место для США в многополярной системе. Однако вместо этого он выбрал агрессию — нападки на Китай, введение пошлин против Индии, давление на Бразилию, угрозы в адрес БРИКС.

«Трамп не добровольно, а по принуждению творит этот новый мир. Желая сорвать многополярность и сохранить американскую гегемонию, он на деле ускоряет ее становление», — подчеркнул Дугин.

Согласно результатам опроса проекта Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru», большинство россиян (55%) считают встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске наиболее значимым событием августа.

15% респондентов назвали главным событием частичное ограничение звонков в Telegram и WhatsApp. Столько же опрошенных считают важнейшим эпизодом месяца визит Путина в Китай.

Ранее стало известно о желании Трампа ввести новые санкции в отношении российской нефти.

