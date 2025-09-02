Президент Финляндии испугался, что Запад проиграет ШОС

Президент Финляндии Александр Стубб выразил опасения, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не будет более эффективно взаимодействовать с Глобальным Югом. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки, сообщает РИА Новости.

Он считает, что действия ШОС и взаимодействие стран в рамках этого объединения — «попытка подорвать единство» Глобального Запада. В этой связи финский лидер призвал Евросоюз и США «вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия», По его словам, если этого не делать, Глобальный Запад «проиграет эту игру».

Стубб также отметил, что не согласен с подходом многополярности, а придерживается принципа «многосторонности» в международном сотрудничестве.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главным результатом саммитов Шанхайской организации сотрудничества является готовность их участников к отстаиванию национальных интересов.

С 30 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь проходил 25-й саммит ШОС, который стал крупнейшим за всю историю объединения. В связи с мероприятием президент России Владимир Путин приехал в КНР с четырехдневным визитом. 3 сентября российский лидер будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее политолог объяснил, почему само существование ШОС так нервирует Запад.