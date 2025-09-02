На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Финляндии испугался, что Запад проиграет ШОС

Президент Финляндии Стубб выразил опасения, что Запад проиграет странам ШОС
Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб выразил опасения, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не будет более эффективно взаимодействовать с Глобальным Югом. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки, сообщает РИА Новости.

Он считает, что действия ШОС и взаимодействие стран в рамках этого объединения — «попытка подорвать единство» Глобального Запада. В этой связи финский лидер призвал Евросоюз и США «вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия», По его словам, если этого не делать, Глобальный Запад «проиграет эту игру».

Стубб также отметил, что не согласен с подходом многополярности, а придерживается принципа «многосторонности» в международном сотрудничестве.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главным результатом саммитов Шанхайской организации сотрудничества является готовность их участников к отстаиванию национальных интересов.

С 30 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь проходил 25-й саммит ШОС, который стал крупнейшим за всю историю объединения. В связи с мероприятием президент России Владимир Путин приехал в КНР с четырехдневным визитом. 3 сентября российский лидер будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее политолог объяснил, почему само существование ШОС так нервирует Запад.

