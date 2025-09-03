Путин рассказал, что Россия неоднократно предлагала Украине мирные пути урегулирования

Россия неоднократно предлагала Украине мирные пути урегулирования конфликта. Об этом на пресс-конференции в Пекине заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы их (мирные пути урегулирования. — «Газета.Ru») предлагаем противной, в прямом и переносном смысле этого слова, стороне неоднократно», — сказал он.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин пока не имеет каких-либо договоренностей с американским президентом Дональдом Трампом о трехсторонней или отдельной двусторонней встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Путин ответил на вопрос о легитимности Зеленского.