Путин ответил на вопрос о легитимности Зеленского

ТАСС: Путин назвал Зеленского действующим главой администрации
Президент РФ Владимир Путин назвал украинского лидера Владимира Зеленского «действующим главой администрации Украины». Таким образом российский лидер ответил на вопрос о легитимности Зеленского, пишет ТАСС.

«У него [Зеленского] нет кворума для принятия решений. Это путь в никуда, если просто с действующим главой администрации проводить встречи», — подчеркнул Путин.

При этом глава государства отметил, что он никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Однако эта встреча должна быть хорошо подготовлена.

До этого о легитимности Владимира Зеленского высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Россия признает Зеленского «де-факто главой режима», в этом качестве готова с ним встречаться. Однако он не является легитимным лицом, которое может подписывать юридические документы об урегулировании конфликта, когда до этого дойдет дело, подытожил Лавров.

Ранее эксперт раскрыл, получится ли добиться мира на Украине с нелегитимным Зеленским.

