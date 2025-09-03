Путин ответил на вопрос о легитимности Зеленского

Президент РФ Владимир Путин назвал украинского лидера Владимира Зеленского «действующим главой администрации Украины». Таким образом российский лидер ответил на вопрос о легитимности Зеленского, пишет ТАСС.

«У него [Зеленского] нет кворума для принятия решений. Это путь в никуда, если просто с действующим главой администрации проводить встречи», — подчеркнул Путин.

При этом глава государства отметил, что он никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Однако эта встреча должна быть хорошо подготовлена.

До этого о легитимности Владимира Зеленского высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Россия признает Зеленского «де-факто главой режима», в этом качестве готова с ним встречаться. Однако он не является легитимным лицом, которое может подписывать юридические документы об урегулировании конфликта, когда до этого дойдет дело, подытожил Лавров.

