В Кремле раскрыли детали возможной встречи Путина и Зеленского

Ушаков: у Путина и Трампа пока нет договоренности о встрече с Зеленским
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пока не имеет каких-либо договоренностей с американским президентом Дональдом Трампом о трехсторонней или отдельной двусторонней встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Ушаков подчеркнул, что информация, которая появляется в прессе, не совсем соотносится с тем, о чем договорились президенты РФ и США на Аляске. По его словам, конкретных предложений по повышению уровня представителей на российско-украинских переговорах пока нет.

«Сейчас говорят, там, о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», — сказал представитель Кремля.

До этого Дональд Трамп в интервью порталу Daily Caller заявил, что саммит лидеров США, России и Украины состоится. При этом он усомнился в том, что Путин и Зеленский проведут отдельную двустороннюю встречу. Глава Белого дома также вновь исключил отправку на Украину американских военных.

Ранее Трамп предупредил Россию о последствиях в случае отказа прекратить огонь на Украине.

