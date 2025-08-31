В России одним словом оценили фотографию Лукашенко и Алиева

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале одним словом оценила совместную фотографию президентов Белоруссии и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева, на которой лидеры двух стран смеются.

«Ситуация», — написала Скабеева.

До этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует общественность в случае, если в рамках саммита ШОС будет запланирована встреча президентов России и Азербайджана. В свою очередь помощник Путина Юрий Ушаков уточнял, что договоренности о проведении отдельной встречи между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в рамках визита в Пекин отсутствуют.

27 августа Алиев заявил, что его страна поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней начала СВО, назвав свою позицию «однозначной». Кроме того, он прокомментировал целый ряд других «узких мест» в отношениях Баку и Москвы — от катастрофы азербайджанского авиалайнера в конце прошлого года до арестов членов азербайджанской диаспоры на территории РФ. Вхождение Азербайджана в состав СССР он назвал «оккупацией». В Госдуме уже отреагировали на заявление Алиева: депутат Константин Затулин назвал их «прямым выпадом в адрес России». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

