Путин заявил, что безопасность Украины нельзя обеспечить за счет России

Путин: Украина может обеспечивать свою безопасность, но не за счет России

Украина имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, однако Киев не должен это делать за счет интересов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

4 сентября состоится видеоконференция «коалиции желающих», посвященная гарантиям безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержке. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что «самой важной гарантией безопасности» является достаточная поддержка ВСУ.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, анонсировал «ощутимое усиление» республики на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами.

Ранее стала известна первоочередная цель России в случае конфликта с НАТО.