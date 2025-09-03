Липовой: объекты НАТО в Финляндии первыми попадут под удар РФ в случае конфликта

Объекты НАТО в Финляндии станут законной военной целью России и одними из первых попадут под удар в случае конфликта. Об этом ТАСС рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

По его словам, после вступления в Североатлантический альянс Финляндия лишилась политической и военно-экономической самостоятельности. Хельсинки начали выполнять волю руководства НАТО и Евросоюза, добавил Липовой.

Он утверждает, что расположение баз и пунктов управления блока на территории Финляндии влечет за собой непосредственную угрозу для России.

26 августа американская газета Politico сообщила, что Польша и Финляндия намерены восстановить свои болота в целях защиты от якобы враждебных намерений России. По мнению финских и польских политиков, болота могут стать «ловушкой» для военной техники РФ.

20 августа главнокомандующий вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Клаэссон в интервью телеканалу SVT заявил, будто Россия якобы проверяет слабые места НАТО и вполне может пойти на авантюру в виде захвата каких-то территорий, чтобы оценить реакцию блока.

Ранее в МИД РФ предупредили, что НАТО готовится к столкновению с Россией.