Зеленский анонсировал «ощутимое усиление» Украины

Зеленский заявил о подготовке ощутимого усиления для Украины
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале анонсировал «ощутимое усиление» республики на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами.

По его словам, Россия продолжает конфликт только «из-за отсутствия достаточного давления», и об усилении соответствующих мер он намерен поговорить с партнерами на Западе.

«Уже через несколько часов — Дания, саммит Украина — государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером – двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия. Готовим также формат коалиции желающих и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США», — написал Зеленский.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что «наглость россиян становится все больше», комментируя удары ВС РФ по территории республики. По его словам, такое развитие событий демонстрирует якобы пренебрежение России к мирным усилиям. Он также заявил, что ВС РФ накапливают силы на «некоторых участках фронта».

Ранее эксперт оценил заявление Зеленского о «запланированных» ударах вглубь России.

