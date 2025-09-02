Мерц анонсировал встречу «коалиции желающих» по гарантиям безопасности Украине

Так называемая «коалиция желающих» 4 сентября обсудит вопросы, связанные с гарантиями безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержкой. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает ТАСС.

По его словам, встреча состоится в формате видеоконференции.

«На прошлой неделе в Тулоне я договорился с президентом [Франции Эммануэлем] Макроном, также по согласованию с британцами, о проведении еще одной видеоконференции на этой неделе. На ней <...> будет рассмотрен вопрос дальнейшей помощи Украине. Вопрос гарантий безопасности также будет играть определенную роль», — сказал глава немецкого правительства.

При этом он подчеркнул, что «самой важной гарантией безопасности» для Украины является достаточная поддержка ее армии. Как отметил Мерц, «коалиция желающих» намерена и дальше оказывать помощь Вооруженным силам Украины.

«Мы знаем, что должны продолжать это и после возможного прекращения огня и мирных переговоров», — добавил канцлер.

Также он обратил внимание, что военная поддержка Киева скорее входит в список компетенций «коалиции желающих», а не Европейского союза.

Ранее Путин рассказал, как обсуждал с Трампом механизмы гарантий безопасности для Украины.