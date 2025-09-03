На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе сообщили США о крупном поражении Запада в отношениях с Россией

МИД Польши: США не удалось помешать сближению РФ с другими сверхдержавами
Сергей Бобылев/РИА Новости

США не удалось помешать сближению России с Китаем, КНДР, Ираном и Индией, это ярко продемонстрировал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

«Я думаю, что фотографии последних 48 часов со встречи Шанхайской организации сотрудничества, к сожалению, ставят палки в колеса этой идее (о препятствовании сближению России с незападными державами – «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

3 сентября завершается четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

В частности, 1 сентября на полях саммита ШОС Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 2 сентября глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. В этот день российский лидер также пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. 3 сентября у Путина прошли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее депутат Рады Дубинский предположил, что единство лидеров ШОС заставит США выйти из украинского конфликта.

