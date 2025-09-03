На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Великобритания включила в санкционный список фонд Кадырова

Великобритания ввела санкции против Движения первых и фонда Кадырова
Carlos Jasso/Reuters

Великобритания ввела санкции против Фонда имени Ахмата Кадырова, а также против матери главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

Кроме того, в санкционный список попали российские общественные движения «Движение первых» и «Волонтеры Победы».

В августе Великобритания расширила антироссийский санкционный режим на восемь позиций, добавив в список несколько компаний из Киргизии.

В июле Великобритания включила в санкционный список 18 российских граждан и учебный центр по обвинениям в причастности к кибератакам. Среди организаций под ограничения попали 161-й центр подготовки специалистов (ЦПС) и НКО «Африканская инициатива». Санкции также затронули ряд частных лиц, включая Виктора Луквенко, Анну Замараеву и Артема Куреева.

Ранее Захарова осудила британские санкции в отношении киргизских компаний.

