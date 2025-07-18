Великобритания ввела антироссийские санкции за кибератаки

Британия ввела санкции против 18 россиян и учебного центра за кибератаки

Великобритания включила в санкционный список 18 российских граждан и учебный центр по обвинениям в причастности к кибератакам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ.

Среди организаций под ограничения попали 161-й центр подготовки специалистов (ЦПС) и НКО «Африканская инициатива». Санкции также затронули ряд частных лиц, включая Виктора Луквенко, Анну Замараеву и Артема Куреева.

Также 18 июля Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет антироссийских санкций.

Общее число лиц и организаций под антироссийскими санкциями Евросоюза превысило 2,5 тысячи человек. Новый пакет санкций ЕС включает рестрикции против 14 физлиц и 41 юрлица, в том числе запрет на операции с «Северными потоками». Из опубликованных данных также следует, что Евросоюз запретил покупку очищенных нефтепродуктов, созданных из российского сырья, поступающих через третьи страны. Ограничение не коснутся продукции из Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.

Ранее экономист объяснил, почему «санкционный шторм» против РФ не сработает.