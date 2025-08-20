Британия ввела санкции против пяти компаний и трех физлиц, связанных с РФ

Великобритания расширила антироссийский санкционный режим на восемь позиций. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

В новый санкционный список попали киргизские компании Grinex, Tengricoin, Old vector, ООО «Капитал Банк Центральной Азии» и его директор, гражданин Киргизии Кантемир Чалбаев, а также еще один гражданин республики.

Лондон также ввел санкции против люксембургской компании Altair holding.

Кроме того, в санкционный список попал директор криптовалютного проекта A7A5 Леонид Шумаков.

В июле Великобритания включила в санкционный список 18 российских граждан и учебный центр по обвинениям в причастности к кибератакам. Среди организаций под ограничения попали 161-й центр подготовки специалистов (ЦПС) и НКО «Африканская инициатива». Санкции также затронули ряд частных лиц, включая Виктора Луквенко, Анну Замараеву и Артема Куреева.

