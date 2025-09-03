Дугин: встреча лидеров РФ, КНР и Индии может изменить судьбу всего человечества

Встреча лидеров России, Китая и Индии может изменить судьбу всего человечества. Все будет зависеть от того, смогут ли три сверхдержавы прийти к взаимопониманию в новых исторических условиях. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал философ, общественный и политический деятель Александр Дугин, комментируя прошедший в КНР саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Эксперт отметил, что совокупный потенциал этих государств — экономический, демографический, политический, ресурсный и ядерный — превосходит Запад. По его словам, это и есть тот самый многополярный мир.

«Теперь Запад, несостоявшийся однополярный мир со своим НАТО, со своими жалким Евросоюзом и идиотским Израилем, который пытается утвердить свое величие на крошечном пятачке Ближнего Востока, сталкивается с великим евразийским противовесом. И с этим никто не справится», — подчеркнул Дугин.

Согласно его прогнозам, в дальнейшем к многополярному порядку примкнет и исламский мир.

Саммит ШОС проходил в Китае с 30 августа по 1 сентября. В связи с мероприятием президент РФ Владимир Путин приехал в КНР с четырехдневным визитом. 3 сентября российский лидер будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Трамп заявил, что не считает вызовом себе военный парад в Китае.