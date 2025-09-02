На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что не считает вызовом себе военный парад в Китае

Трамп: Китай нуждается в отношениях с США сильнее, чем Вашингтон с Пекином
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает вызовом себе военный парад в Китае с участием лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Об этом пишет РИА Новости.

Журналист спросил у главы Белого дома, считает ли он вызовом себе военный парад в Китае.

«Нет. Китай нуждается в нас. У меня прекрасные отношения с председателем Си Цзиньпином. Однако Китай нуждается в отношениях с нами гораздо сильнее, чем мы — с ними», — сказал глава Белого дома.

29 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трампа нет среди гостей юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, которые пройдут 3 сентября в Пекине.

Как пишет агентство «Синьхуа», китайские военные во время выступления на параде покажут несколько видов истребителей, в том числе модернизированные модели. На мероприятии будет присутствовать президент России Владимир Путин.

На саммите ШОС в Тяньцзине лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство, пишут американские СМИ. По оценкам WSJ и Axios, оптика встречи и тон заявлений Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди адресованы в том числе Вашингтону: усилия Трампа отдалить Нью-Дели от Москвы и разорвать связку Москва—Пекин заметного эффекта не дали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал об успехах США в космической гонке с Россией и Китаем.

