Путин и Ким Чен Ын завершили общение тет-а-тет

Переговоры Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет завершились, они продлились около часа

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили переговоры тет-а-тет. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Общение в таком формате продлилось около часа. Глава российского государства, как отмечает агентство, после переговоров проводил Ким Чен Ына до кортежа.

Всего лидеры двух государств общались в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине чуть больше 2,5 часов.

Оба лидера присутствовали на параде в Пекине, посвященном 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. После приема они вместе на одном автомобиле приехали в Доме народных собраний в государственную резиденцию Дяоюйтай, начав общаться еще по дороге.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ким Чен Ын прибыл в Китай 2 сентября. Его встретили глава МИД Китая Ван И и другие представители руководства страны.

Ранее Кремль опубликовал видео с парада в Пекине.