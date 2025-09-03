На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ким Чен Ын пригласил Лукашенко в КНДР

Ким Чен Ын во время общения до парада в Пекине пригласил Лукашенко посетить КНДР
true
true
true
close
Telegram-канал «Пул Первого»

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить КНДР в любое удобное время. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Стало известно, что два лидера пообщались друг с другом до начала военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине. «Пул Первого» опубликовал фотографии с улыбкой разговаривающих Лукашенко и Ким Чен Ына.

3 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном по пути на трибуны парада Победы в Пекине.

За торжественными мероприятиями в китайской столице будут наблюдать 26 лидеров иностранных государств. Ожидается, что в параде примут участие более 10 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. Как пишет агентство «Синьхуа», китайские военные во время выступления на параде покажут несколько видов истребителей, в том числе модернизированные модели.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не считает вызовом себе военный парад в Китае.

