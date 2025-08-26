Армия Китая покажет истребители на параде, который будет смотреть Путин

Китайские военные во время выступления на параде в Пекине 3 сентября покажут несколько видов истребителей, в том числе модернизированные модели. На мероприятии будет присутствовать президент России Владимир Путин, об этом пишет агентство «Синьхуа».

«Воздушный эшелон будет действовать в составе интегрированных боевых формирований, объединяющих средства раннего оповещения и управления, стратегической проекции и противовоздушной обороны армии, ВМС и ВВС. Некоторые самолёты несут боевое вооружение»‎, — говорится в материале.

Третьего сентября в Пекине пройдет парад в честь Дня Победы, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны после капитуляции Японии.

На следующей неделе российский лидер посетит Китай, его рабочий визит продлится четыре дня. Запланированы масштабные переговоры делегаций двух стран. Путин также планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября.

Ранее Лавров назвал важным визит Путина в Китай.