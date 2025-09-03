Путин успел пообщаться с лидерами КНР и КНДР перед парадом в Пекине

Путин кратко побеседовал с лидерами КНР и КНДР по пути на парад в Пекине

Президент России Владимир Путин кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном по пути на трибуны парада победы в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что российский лидер в качестве главного гостя приехал к месту проведения торжеств последним. Он обменялся рукопожатиями с Си Цзиньпином, а после они вместе пошли на церемонию фотографирования на Южной площади Императорского дворца, где собрались другие лидеры. После они отправились на трибуны на площади Тяньаньмэнь.

«Путин шел по правую руку от Си Цзиньпина, по левую от Ким Чен Ына, и они обменялись несколькими фразами. После этого гости заняли места на центральной трибуне», — говорится в публикации.

Российский лидер с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами.

2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР, а 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Ранее Путин оценил инициативу КНР по глобальному управлению.