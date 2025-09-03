На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин успел пообщаться с лидерами КНР и КНДР перед парадом в Пекине

Путин кратко побеседовал с лидерами КНР и КНДР по пути на парад в Пекине
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном по пути на трибуны парада победы в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что российский лидер в качестве главного гостя приехал к месту проведения торжеств последним. Он обменялся рукопожатиями с Си Цзиньпином, а после они вместе пошли на церемонию фотографирования на Южной площади Императорского дворца, где собрались другие лидеры. После они отправились на трибуны на площади Тяньаньмэнь.

«Путин шел по правую руку от Си Цзиньпина, по левую от Ким Чен Ына, и они обменялись несколькими фразами. После этого гости заняли места на центральной трибуне», — говорится в публикации.

Российский лидер с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами.

2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР, а 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Ранее Путин оценил инициативу КНР по глобальному управлению.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами