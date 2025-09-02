На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

УПЦ подала иски против Госслужбы Украины по этнополитике

УПЦ подала иски против Госслужбы Украины по этнополитике в ответ на ее иск
true
true
true
close
Loraine/Wikimedia Commons

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) подала в суд несколько исков в ответ на иск Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) о прекращении деятельности УПЦ. Об этом в ходе брифинга сообщил глава ГСУЭСС Виктор Еленский, передает ТАСС.

По его словам, УПЦ «оспаривает предписание и другие вещи».

Еленский также заявил, что суд на Украине рассмотрит иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической УПЦ.

2 сентября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сказал, что власти Украины создали псевдоправовой механизм для уничтожения канонической Украинской православной церкви с целью последующего разграбления ее имущества.

В конце августа ГСУЭСС признала УПЦ аффилированной с запрещенной на Украине Русской православной церковью (РПЦ).

Ранее в РПЦ обозначили условие для наступления мира на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами