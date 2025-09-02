УПЦ подала иски против Госслужбы Украины по этнополитике в ответ на ее иск

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) подала в суд несколько исков в ответ на иск Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) о прекращении деятельности УПЦ. Об этом в ходе брифинга сообщил глава ГСУЭСС Виктор Еленский, передает ТАСС.

По его словам, УПЦ «оспаривает предписание и другие вещи».

Еленский также заявил, что суд на Украине рассмотрит иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической УПЦ.

2 сентября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сказал, что власти Украины создали псевдоправовой механизм для уничтожения канонической Украинской православной церкви с целью последующего разграбления ее имущества.

В конце августа ГСУЭСС признала УПЦ аффилированной с запрещенной на Украине Русской православной церковью (РПЦ).

Ранее в РПЦ обозначили условие для наступления мира на Украине.