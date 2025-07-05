В РПЦ обозначили условие для наступления мира на Украине

РПЦ: мир на Украине невозможен без прекращения гонений на УПЦ

Мир на Украине не сможет наступить, пока гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) не прекратятся. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает РИА Новости.

«Мы убеждены, что путь к миру на Украине невозможен без прекращения преследований Украинской православной церкви. Она обладает огромным миротворческим потенциалом, который, милостью Божией, будет востребован», — сказал зампредседателя.

Кипшидзе добавил, что РПЦ продолжит считать Православную церковь Украины (ПЦУ) неканонической и одной из причин репрессий против верующих УПЦ.

Накануне член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна выразила мнение, что Украина не получит американское вооружение из-за гонений на УПЦ. Политик добавила, что не станет голосовать за выделение Киеву средств.

Ранее в России призвали мир отреагировать на лишение гражданства Украины главы УПЦ.