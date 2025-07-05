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В РПЦ обозначили условие для наступления мира на Украине

РПЦ: мир на Украине невозможен без прекращения гонений на УПЦ
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РИА Новости

Мир на Украине не сможет наступить, пока гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) не прекратятся. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает РИА Новости.

«Мы убеждены, что путь к миру на Украине невозможен без прекращения преследований Украинской православной церкви. Она обладает огромным миротворческим потенциалом, который, милостью Божией, будет востребован», — сказал зампредседателя.

Кипшидзе добавил, что РПЦ продолжит считать Православную церковь Украины (ПЦУ) неканонической и одной из причин репрессий против верующих УПЦ.

Накануне член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна выразила мнение, что Украина не получит американское вооружение из-за гонений на УПЦ. Политик добавила, что не станет голосовать за выделение Киеву средств.

Ранее в России призвали мир отреагировать на лишение гражданства Украины главы УПЦ.

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