На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России заявили о псевдоправовом механизме уничтожения УПЦ на Украине

Мирошник: Киев выдумал псевдоправовой механизм уничтожения УПЦ на Украине
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Власти Украины создали псевдоправовой механизм для уничтожения канонической Украинской православной церкви с целью последующего разграбления ее имущества. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в комментарии ТАСС.

По словам дипломата, украинская власть совершает очередной шаг по удушению ортодоксального православия, которое является главенствующим для миллионов верующих.

«Украинская власть выдумала псевдоправовой механизм по уничтожению ненавистной для них православной церкви», — подчеркнул Мирошник.

Он добавил, что эти действия молчаливо одобряются западными покровителями киевского режима. Поводом для заявления стал иск Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ.

2 сентября глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) Виктор Еленский заявил, что суд на Украине рассмотрит иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической УПЦ.

В июле ГСУЭСС потребовала, чтобы митрополит Онуфрий до 18 августа предоставил решение высших органов церковной власти по поводу выхода из РПЦ, а также утраты силы всех положений устава русской церкви, и публично заявить о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ.

Ранее Киевская митрополия подала в суд на власти Украины из-за проверок.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами