В МИД России заявили о псевдоправовом механизме уничтожения УПЦ на Украине

Власти Украины создали псевдоправовой механизм для уничтожения канонической Украинской православной церкви с целью последующего разграбления ее имущества. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в комментарии ТАСС.

По словам дипломата, украинская власть совершает очередной шаг по удушению ортодоксального православия, которое является главенствующим для миллионов верующих.

«Украинская власть выдумала псевдоправовой механизм по уничтожению ненавистной для них православной церкви», — подчеркнул Мирошник.

Он добавил, что эти действия молчаливо одобряются западными покровителями киевского режима. Поводом для заявления стал иск Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ.

2 сентября глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) Виктор Еленский заявил, что суд на Украине рассмотрит иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической УПЦ.

В июле ГСУЭСС потребовала, чтобы митрополит Онуфрий до 18 августа предоставил решение высших органов церковной власти по поводу выхода из РПЦ, а также утраты силы всех положений устава русской церкви, и публично заявить о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ.

Ранее Киевская митрополия подала в суд на власти Украины из-за проверок.