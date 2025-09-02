На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Украина делает ставку на собственные силы из-за неопределенности западной помощи

NYT: Киев делает ставку на усиление ВСУ из-за неопределенности западной помощи
true
true
true
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина вынуждена рассчитывать на собственные силы для гарантий безопасности из-за сокращения американской военной помощи и неопределенности западных обещаний. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, Киев делает ставку на новую систему закупок американского оружия за счет европейских стран и развитие собственной оборонной промышленности. Однако сохраняются вопросы о финансовых возможностях Европы и проблемах Украины с нехваткой личного состава.

Как отмечает NYT, расплывчатые западные обещания о послевоенных гарантиях безопасности пока не превратились в конкретные обязательства, что вынуждает Украину укреплять собственную оборону.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность.

Как отметил российский лидер, консенсус по вопросу о гарантиях безопасности Украине найти можно, Москва обсудила вопрос о механизмах таких гарантий с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что избиратели в ЕС не хотят слышать об отправке войск на Украину.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами