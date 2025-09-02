СМИ: Украина делает ставку на собственные силы из-за неопределенности западной помощи

Украина вынуждена рассчитывать на собственные силы для гарантий безопасности из-за сокращения американской военной помощи и неопределенности западных обещаний. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, Киев делает ставку на новую систему закупок американского оружия за счет европейских стран и развитие собственной оборонной промышленности. Однако сохраняются вопросы о финансовых возможностях Европы и проблемах Украины с нехваткой личного состава.

Как отмечает NYT, расплывчатые западные обещания о послевоенных гарантиях безопасности пока не превратились в конкретные обязательства, что вынуждает Украину укреплять собственную оборону.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность.

Как отметил российский лидер, консенсус по вопросу о гарантиях безопасности Украине найти можно, Москва обсудила вопрос о механизмах таких гарантий с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что избиратели в ЕС не хотят слышать об отправке войск на Украину.