Кулеба заявил, что избиратели в ЕС не хотят слышать об отправке войск на Украину

Кулеба назвал предвыборным кошмаром политиков ЕС идею отправки войск на Украину
Global Look Press

Для многих союзников Украины в Европе идея отправки своих военных на украинскую территорию является предвыборным кошмаром. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье в газете The Washington Post.

Некоторые партнеры Киева, прежде всего Вашингтон, пока не готовы принять Украину в НАТО, при этом страна стремится к «юридически обязывающей и действенной военной помощи, включая физическое международное присутствие на местах». Для Киева участие России в таких усилиях исключено, отмечает Кулеба.

«В других столицах дебаты о гарантиях безопасности по-прежнему зашли в тупик. Идея введения войск является предвыборным кошмаром для большинства европейских политиков: избиратели не хотят об этом слышать. Но эти опасения необоснованны», — пишет он.

По его мнению, размещение иностранных войск далеко за линией фронта в качестве «сил обеспечения безопасности» имеет ограниченный эффект, при этом украинский народ приветствовал бы такое решение. Однако силы обеспечения безопасности не ускорили бы окончание конфликта и не предотвратили бы возобновление боевых действий после прекращения огня, считает бывший дипломат.

Кулеба был министром иностранных дел Украины с 2020 по 2024 год. После отставки из МИД он стал старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера при Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета.

Ранее президент Финляндии Стубб заявил о прогрессе в гарантиях безопасности Украине.

