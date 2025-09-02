На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин предоставил Украине решение вопроса безопасности страны

Путин: Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность — как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте — не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет Российской Федерации», — сказал глава государства.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из ключевых элементов системы гарантий безопасности для страны является ее вступление в Евросоюз.

Он также сообщил, что 4 сентября пройднт заседание так называемой «коалиции желающих», на котором обсудят подготовленные меры по обеспечению безопасности Украины. В разговоре с представителями Черногории Зеленский выразил надежду, что к работе присоединится и Португалия.

Свое видение гарантий безопасности озвучила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, первой линией обороны остается сильная украинская армия, второй — международная «коалиция желающих» при поддержке США. В этой связи, подчеркнула она, Евросоюзу необходимо усиливать оборонное направление, вкладывать средства в защиту границ, развивать военный потенциал и уделять внимание подготовке военных кадров.

Ранее Песков назвал большой ошибкой курс Киева на несговорчивость.

