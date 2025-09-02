Путин рассказал, как обсуждал с Трампом механизмы гарантий безопасности Украины

Консенсус по вопросу о гарантиях безопасности Украине найти можно, Москва обсудила вопрос о механизмах таких гарантий с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что одним из главных компонентов гарантий безопасности для Украины является вступление в Евросоюз.

Он также сообщил, что 4 сентября состоится очередное заседание так называемой «коалиции желающих», на котором будут обсуждаться подготовленные пункты обеспечения безопасности Украине. Зеленский во время беседы с Монтенегру выразил надежду, что Португалия примет участие в них.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также озвучила свое видение гарантий безопасности для Украины. По ее мнению, первая линия обороны на Украине — это сильная украинская армия, вторая — многонациональная группа, коалиция желающих при поддержке американцев. В связи с чем Евросоюзу, по словам фон дер Ляйен, необходимо быть сильным в вопросе обороны и инвестировать средства в защиту границ. Кроме того, европейцам надо развивать военный потенциал и заниматься обучением солдат.

Ранее Песков назвал большой ошибкой курс Киева на несговорчивость.