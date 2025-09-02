На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, как обсуждал с Трампом механизмы гарантий безопасности Украины

Путин: можно найти консенсус по гарантиям безопасности Украине
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Консенсус по вопросу о гарантиях безопасности Украине найти можно, Москва обсудила вопрос о механизмах таких гарантий с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что одним из главных компонентов гарантий безопасности для Украины является вступление в Евросоюз.

Он также сообщил, что 4 сентября состоится очередное заседание так называемой «коалиции желающих», на котором будут обсуждаться подготовленные пункты обеспечения безопасности Украине. Зеленский во время беседы с Монтенегру выразил надежду, что Португалия примет участие в них.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также озвучила свое видение гарантий безопасности для Украины. По ее мнению, первая линия обороны на Украине — это сильная украинская армия, вторая — многонациональная группа, коалиция желающих при поддержке американцев. В связи с чем Евросоюзу, по словам фон дер Ляйен, необходимо быть сильным в вопросе обороны и инвестировать средства в защиту границ. Кроме того, европейцам надо развивать военный потенциал и заниматься обучением солдат.

Ранее Песков назвал большой ошибкой курс Киева на несговорчивость.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами