В КНДР рассказали, как Ким Чен Ын починил лифт

Лидер КНДР Ким Чен Ын в марте 2017 года осмотрел 70-этажный жилой дом, расположенный на улице Рёмён в Пхеньяне. В ходе визита он поручил отремонтировать лифт, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его информации, глава Северной Кореи во время посещения этажей здания решил спуститься на лифте на первый этаж. Там он обратил внимание на стену кабины лифта. Как пишет ЦТАК, Ким Чен Ын сказал сопровождающим его чиновникам, что при движении лифта вверх и вниз возникает шум ветра, потому что в шахте создается отрицательное давление. В связи с этим он поручил сделать отверстия в определенных участках шахты, чтобы снизить отрицательное давление.

«Чиновники удивились, поскольку было проведено сотни тестовых запусков лифта, но никто не обратил внимания на этот слабый шум ветра», — говорится в сообщении.

До этого Ким Чен Ын назвал «слабоумными» высокопоставленных чиновников КНДР.

Ранее лидер КНДР призвал чиновников работать как «мальчики на побегушках» у народа.