Путин на военном параде в Пекине будет вместе с лидером Северной Кореи

Ушаков: Путин и Ким Чен Ын будут вместе на параде и приеме в Пекине

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут вместе на параде и приеме в Пекине, после мероприятий они продолжат диалог. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Мы знаем, что он уже на территории КНР, завтра наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, вместе на приеме, и мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен и в двустороннем плане», — сказал Ушаков журналистам.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами.

2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР, а 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Пезешкиан впервые соберутся вместе.