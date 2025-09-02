Суд отправил подозреваемого в убийстве Парубия под арест

Суд во Львове арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. Об этом сообщает издание «Общественное».

Галицкий районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога для Михаила Сцельникова. Подозреваемый не стал возражать против данной меры.

До этого подозреваемый в убийстве Парубия назвал мотивом преступления «личную месть украинской власти».

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека. Зеленский отмечал, что убийство Парубия было «тщательно подготовлено».

Ранее сообщалось, что Парубия могли ликвидировать по заказу Зеленского.