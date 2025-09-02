Подозреваемый в убийстве экс-спикера Рады Парубия назвал мотив преступления

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия назвал мотивом преступления «личную месть украинской власти». Об этом мужчина сказал в суде, передает издание «Страна.ua».

«Это моя личная месть украинской власти», — заявил злоумышленник.

Он добавил, что скорее желает получить приговор. Мужчина признался, что знал Порубия и убил его.

Подсудимый также попросил, чтобы его обменяли на военнопленного, чтобы он мог «поехать и найти тело своего сына».

На вопрос, почему мужчина убил именно Парубия, тот ответил, потому что экс-спикер был рядом. По его словам, если бы бывший президент Украины Петр Порошенко был ближе, то ликвидирован был бы он.

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека. Зеленский отмечал, что убийство Парубия было «тщательно подготовлено».

Ранее украинский «5 канал» сообщал, что спецслужбы России якобы год шантажировали подозреваемого в убийстве Парубия.