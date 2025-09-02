На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Рады Парубия назвал мотив преступления

Подозреваемый в убийстве Парубия назвал мотивом преступления личную месть
true
true
true

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия назвал мотивом преступления «личную месть украинской власти». Об этом мужчина сказал в суде, передает издание «Страна.ua».

«Это моя личная месть украинской власти», — заявил злоумышленник.

Он добавил, что скорее желает получить приговор. Мужчина признался, что знал Порубия и убил его.

Подсудимый также попросил, чтобы его обменяли на военнопленного, чтобы он мог «поехать и найти тело своего сына».

На вопрос, почему мужчина убил именно Парубия, тот ответил, потому что экс-спикер был рядом. По его словам, если бы бывший президент Украины Петр Порошенко был ближе, то ликвидирован был бы он.

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека. Зеленский отмечал, что убийство Парубия было «тщательно подготовлено».

Ранее украинский «5 канал» сообщал, что спецслужбы России якобы год шантажировали подозреваемого в убийстве Парубия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами