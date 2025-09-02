Эксперт: Парубия могли ликвидировать по заказу Зеленского

Бывшего спикера Рады Андрея Парубия, которого застрелили 30 августа во Львове, могли ликвидировать по заказу украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Участвуя в организации незаконных майданов, он проявил себя как человек, способный к организации акций по шатанию власти. Учитывая этот факт, Парубия могли убрать по заказу Владимира Зеленского», — подчеркнул он.

Зеленскому, отметил политолог, не нужен живой политик, который был бы способен к организации протестов на Украине.

Парубия застрелили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине задержали подозреваемого в ликвидации Парубия.