«Если я жив, то уже хорошо»: Путин ответил Фицо на вопрос, как он поживает

ТАСС: Путин и Фицо начали переговоры в Пекине
true
true
true

Президент России Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. Переговоры проходят на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, сообщает ТАСС.

В начале встречи словакский политик поинтересовался у российского лидера, как он поживает.

«Если я жив, то уже хорошо», — ответил с улыбкой Путин.

В ходе встречи Фицо напомнил, что на долю народов бывшего СССР, Китая выпали наибольшие тяжести Второй мировой войны, и эти факты нельзя отрицать и выразил сожаление. До этого премьер Словакии выразил сожаление, что лишь его страна, единственная среди государств Евросоюза, представлена на торжествах в КНР, посвященных окончанию Второй мировой войны.

До этого Путин и Фицо встречались в мае в Москве, когда премьер Словакии приезжал в столицу на День Победы.

Президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. Он уже успел переговорить с лидерами КНР, Белоруссии и Казахстана, а делегации России и Азербайджана пообщались между собой. Путин провел контакт тет-а-тет с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Спикер Дмитрий Песков охарактеризовал встречу как хорошую. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Фицо встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским после возвращения из Пекина.

Визит Путина в Китай
