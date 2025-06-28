Премьер Фицо: Словакия больше других пострадает при отказе от импорта газа из РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае прекращения импорта газа из России в Европейский Союз, Словакия пострадает больше всех остальных стран. Соответствующий прогноз он дал в эфире радиостанции Rádio Slovensko.

«Мы будем [после остановки поставок] наиболее пострадавшей страной», — подчеркнул премьер-министр.

Фицо назвал возможный отказ ЕС от российского газа «выстрелом в собственное колено» и оценил данное решение как идеологически вредное. Он также отметил отсутствие мирных инициатив в документах, опубликованных по итогам заседания Европейского совета.

До этого премьер-министр Словакии подверг критике планы Европейского союза по отказу от российских энергоносителей, назвав такое решение «выстрелом в собственное колено». По словам Фицо, подобные шаги приведут к снижению конкурентоспособности Европейского союза и росту цен на электроэнергию и газ. Политик особо отметил, что наибольший ущерб будет нанесен Словакии, которая находится «в конце трубы» системы энергоснабжения.

Ранее немецкий политик рассказал, что будет с экономикой Германии после отказа от российского газа.