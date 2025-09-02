На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин дал совет Фицо, как заставить Украину учитывать чужие интересы

Путин предложил Фицо перекрыть поставки газа Украине через соседей в Европе
true
true
true
close
Sputnik/Gavriil Grigorov/Reuters

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине 2 сентября посоветовал Братиславе перекрыть поставки газа Украине, чтобы преподать ей урок. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер отметил, что Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Путин считает, что Словакия может использовать это, чтобы показать Киеву, что есть «пределы».

«Закройте им (украинцам. — «Газета.Ru») поставки газа по реверсу, закройте им поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», — сказал российский лидер.

Совет Путина по поводу приостановки поставок газа на Украину прозвучал после нескольких ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба». За август украинцы как минимум трижды били по «Дружбе», что приводило к приостановкам поставок нефти в Венгрию и Словакию. Одной из таких атак нефтепровод подвергся в ночь на 22 августа.

Ранее премьер Словакии осудил удары Украины по нефтепроводу «Дружба».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами