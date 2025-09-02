Путин дал совет Фицо, как заставить Украину учитывать чужие интересы

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине 2 сентября посоветовал Братиславе перекрыть поставки газа Украине, чтобы преподать ей урок. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер отметил, что Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Путин считает, что Словакия может использовать это, чтобы показать Киеву, что есть «пределы».

«Закройте им (украинцам. — «Газета.Ru») поставки газа по реверсу, закройте им поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», — сказал российский лидер.

Совет Путина по поводу приостановки поставок газа на Украину прозвучал после нескольких ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба». За август украинцы как минимум трижды били по «Дружбе», что приводило к приостановкам поставок нефти в Венгрию и Словакию. Одной из таких атак нефтепровод подвергся в ночь на 22 августа.

Ранее премьер Словакии осудил удары Украины по нефтепроводу «Дружба».