Мощный сигнал Трампу: лидеры РФ, КНР и Индии продемонстрировали единство на саммите ШОС

На саммите ШОС в Тяньцзине лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство, пишут американские СМИ. По оценкам WSJ и Axios, оптика встречи и тон заявлений Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди адресованы в том числе Вашингтону: усилия Дональда Трампа отдалить Нью-Дели от Москвы и разорвать связку Москва—Пекин заметного эффекта не дали. При этом, считают эксперты, между Китаем и Индией сохраняется недоверие, а решения ШОС — от создания банка развития до расширения расчетов в нацвалютах — пока остаются на уровне заявлений.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине стал демонстрацией тактического сближения Китая, России и Индии на фоне давления Вашингтона. Лидеры трех стран не только подчеркнули особый характер двусторонних контактов, но и зафиксировали готовность координировать позиции на международных площадках. Публичные жесты — рукопожатие Путина и Моди, их часовой разговор наедине, встреча Моди и Си по формуле «партнеры, а не соперники» — стали символами новой линии. Для США это выглядело как прямой сигнал: попытки разорвать связи и изолировать отдельных игроков пока не достигают цели, а напротив, провоцируют демонстративное единство в треугольнике Москва—Пекин—Нью-Дели.

РФ—КНР—Индия: что увидели СМИ

WSJ фиксирует редкую публичную сплоченность трио «Си — Моди — Путин», назвав жест единства «тщательно срежиссированным». Ключевой месседж издания: попытка США одновременно сдерживать Китай, отдалять Индию от России и ослаблять связку Москва—Пекин натолкнулась на встречное сближение.

По словам директора Lowy Institute Майкла Фуллилава,

«мягкость Трампа к Путину не отдалила Россию от Китая, а жесткость к Моди подтолкнула Индию к сближению с Россией и укрепила ее отношения с Китаем».

Axios делает акцент на символике: в день заседаний Моди и Путин вошли на площадку, держась за руки, и сразу образовали тесный круг с Си. Издание называет эти кадры как минимум «символическим ударом» по курсу Белого дома. Axios считает, что резкое повышение американских пошлин на индийский импорт и оскорбительные заявления из Вашингтона лишь усилили раздражение в Нью-Дели, а Моди дал понять, что закупки российской нефти продолжатся и диалог с Пекином будет оживлен.

Формула «партнеры, а не соперники» стала опорной в публичных сигналах Китая и Индии. Примечательно, что впервые за семь лет состоялась полноценная двусторонняя встреча Си и Моди, подчеркнувшая готовность к перезапуску отношений на фоне давления извне и последнего вооруженного конфликта между странами в 2020 году.

Разговоры в кулуарах и личные жесты лидеров придали дополнительную символику. Путин и Моди провели около часа приватных переговоров в российском лимузине, после чего индийский премьер подчеркнул: «1,4 миллиарда индийцев с нетерпением ждут» визита Путина в Индию. Эти сигналы сопровождались улыбками, объятиями и демонстрацией дружбы, что контрастировало с холодной тональностью индийско-американского диалога в последние месяцы.

Трамп: пошлины и расчет на разрыв

Администрация Дональда Трампа пыталась вбить клин между Москвой, Пекином и Нью-Дели, считают американские СМИ. Инструменты — тарифное давление, публичные упреки и попытки поставить Индии условия по российской нефти. Ключевой шаг — объявленные к концу августа повышенные пошлины США на индийские товары, увязанные в публичной аргументации с отказом Индии сворачивать закупки нефти у России. На фоне саммита ШОС Трамп обострил риторику, назвав торговлю США и Индии «односторонней катастрофой» и фактически поставил на паузу перспективы двусторонней торговой сделки.

Эта линия не привела к ожидаемому в США эффекту.

Нью-Дели публично подтвердил курс на стратегическую автономию и отказался прекращать импорт российской нефти.

В индийской повестке усилилась трактовка американских мер как недружественных и избирательных: Пекин в тот же период избежал новых санкций, тогда как Индия оказалась под ударом.

Моди продемонстрировал теплые отношения с президентом РФ и вышел на видимое потепление с председателем КНР. Кроме того, параллельно индийские власти заморозили ряд переговоров по закупке американского вооружения и активизировали контакты в формате БРИКС, что стало дополнительным сигналом для Вашингтона.

Риторика лидеров ШОС: без имен, но с адресатами

Си Цзиньпин в программной части выступления критиковал «менталитет холодной войны», «блоковую конфронтацию» и «политику запугивания», не называя США и их союзников напрямую. Акцент китайский лидер сделал на многополярности, уважении к разнообразию путей развития и отказе от разделительных линий в Евразии.

Владимир Путин использовал площадку для критики расширения НАТО как фактора кризиса европейской безопасности и поблагодарил Китай и Индию за сдержанную позицию по украинскому конфликту.

Нарендра Моди в блоке безопасности акцентировал нулевую терпимость к терроризму и поблагодарил партнеров по ШОС за солидарность после недавних атак в Кашмире, одновременно подчеркивая, что Индия исходит из собственной стратегической автономии.

Двусторонние контакты в треугольнике прошли с явной демонстрацией доверия: приватный разговор Моди и Путина, дружеские жесты на камеру, отдельная встреча Моди и Си.

В совокупности это выглядело как согласованный ответ на внешнее давление и попытки навязать Индии жесткий выбор. СМИ отмечали, что кадры рукопожатий и улыбок были одними из самых цитируемых и обсуждаемых изображений саммита, создавая контраст с напряженными переговорами США и их союзников по тарифам и санкциям.

Итоги саммита ШОС

Саммит принял Тяньцзиньскую декларацию и пакет решений, отражающих курс на многополярность и более «сбалансированное» глобальное управление. Среди ориентиров — расширение расчетов в нацвалютах, сопряжение инфраструктурных инициатив, углубление экономической координации, развитие инструментов сотрудничества в энергетике и кибербезопасности, институциональное укрепление антинаркотического и антитеррористического треков.

Расширение организации за счет новых членов и партнеров зафиксировано как часть «большой Евразии» в видении Пекина и Москвы, которое Нью-Дели готов обсуждать прагматично и секторально.

Вместе с тем, отмечают наблюдатели, китайско—индийские отношения остаются хрупкими из-за пограничных споров и конкуренции за влияние в Азии, а паритеты между Москвой и Пекином смещаются в пользу Китая. Поэтому среднесрочный вывод — не «новый блок», а тактическая координация при сохранении глубинных разногласий.