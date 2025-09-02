Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за чашкой чая

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили переговоры в личной резиденции китайского лидера «Чжуннаньхай». Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

На опубликованных в сети кадрах видно, что лидеры РФ и КНР продолжили переговоры в узком составе за чашкой чая. Для Путина и Си Цзиньпина накрыли стол и усадили их в центре зала. По бокам подготовили места для представителей делегаций двух стран. В том числе можно увидеть главу МИД РФ Сергея Лаврова. По данным Кремля, на встрече также присутствуют помощник президента России Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.

2 сентября в Доме народных собраний в Пекине проходит встреча президента России с председателем КНР. Во время этих переговоров Си Цзиньпин, в частности, предложил Путину «идею глобального управления». По его словам, Китай и Россия готовы поддерживать друг друга в национальном развитии и процветании, а также защищать международную справедливость и равенство.

Ранее в Госдуме объяснили, что значит предложение председателя КНР о глобальном управлении.