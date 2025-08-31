На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле сообщили о большом внимании к Путину и делегации России на саммите ШОС

Ушаков: Путину и российской делегации на саммите ШОС уделяется большое внимание
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Российской делегации и президенту РФ Владимиру Путину уделяется большое внимание на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Очень большое внимание к российской делегации и лично президенту», — сказал он в ответ на вопрос о первых впечатлениях от саммита.

Также представитель Кремля заявил, что гостей на приеме в честь открытия саммита ждала традиционная китайская кухня и очень классный концерт.

«Короткий, непродолжительный, но впечатляющий. Все началось с «Подмосковных вечеров», кстати», — добавил Ушаков.

Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Биньхай китайского города Тяньцзинь 31 августа. Сообщалось, что в Китае Путин проведет четыре дня. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города — Тяньцзинь и Пекин.

После прилета Путин провел с Си Цзиньпином диалог в формате «на ногах» перед церемонией группового фотографирования лидеров на полях 25-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Ушаков рассказал, что президент РФ «очень подробно» пообщался с председателем КНР. По его словам, Путин, в частности, обсудил с Си Цзиньпином итоги российско-американских переговоров на Аляске.

Ранее Путин дал интервью китайскому агентству перед визитом в КНР.

Визит Путина в Китай
