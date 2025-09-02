СМИ: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали Трампа и конфликт на Украине

Китайское CCTV не упомянуло тему Украины в итогах встречи Путина и Си Цзиньпина

Упоминаний об обсуждении конфликта на Украине или саммита на Аляске в опубликованном Центральным телевидением Китая заявлении по итогам встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина нет.

Переговоры лидеров проходили в Пекине. По итогам официальной встречи Центральное телевидение Китая опубликовало заявление, в котором кратко описаны основные тезисы из заявлений сторон, а также общее содержание разговора.

В ходе встречи председатель КНР заявил, что готов укреплять связи с Россией на высоком уровне и оперативно координировать позиции по вопросам, затрагивающим интересы сторон.

Он подчеркнул, что странам необходимо продвигать сотрудничество с помощью крупных проектов и содействовать более глубокой интеграции интересов друг друга.

Ранее на Западе придумали необычное название союзу России, Китая и Северной Кореи.