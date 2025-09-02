На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе придумали необычное название союзу России, Китая и Северной Кореи

Reuters: на Западе считают Россию, Китай и Северную Корею Осью потрясений
Сергей Бобылев/РИА Новости

Западные аналитики считают «Осью потрясений» развитие союзнических отношений России, Китая и Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Объединение того, что западные аналитики окрестили «Осью потрясений», может основываться на пакте о взаимной обороне, подписанном Россией и Северной Кореей в июне 2024 года, и аналогичном альянсе между Пекином и Пхеньяном, что может изменить военную расстановку сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

Как сообщает агентство, лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин рано утром во вторник, 2 сентября, на специальном поезде.

С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В связи с саммитом президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. 3 сентября Путин будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Во вторник утром президент РФ Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры.

Ранее все лидеры стран ШОС поддержали Инициативу глобального управления.

