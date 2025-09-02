Лидеры РФ и КНР прогулялись по резиденции Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера «Чжуннаньхай». Об этом сообщает РИА Новости.

Резиденция председателя КНР расположена в дворцово-парковом комплексе в центральной части Пекина. Территория площадью 1 миллиона квадратных метров является закрытой. Застройка территории резиденции началась в X-XIII веках и была продолжена в 1644-1911 во времена правления династии Цин.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине рассказал, что российско-китайские отношения выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений.

Он добавил, что РФ и КНР находятся в состоянии добрососедства, дружбы, стратегического взаимодействия, а также взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного выигрыша.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине проходит встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Ранее в Госдуме объяснили, что значит предложение председателя КНР о глобальном управлении.