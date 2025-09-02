Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая

Российско-китайские отношения выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине, передает РИА Новости.

Он добавил, что РФ и КНР находятся в состоянии добрососедства, дружбы, стратегического взаимодействия, а также взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного выигрыша.

Он отметил, что стороны всегда готовы оказывать поддержку в вопросах развития народов сторон, а также в защите международной справедливости и равенства.

До этого президент РФ Владимир Путин приехал к Дому народных собраний для участия в трехстороннем саммите с Си Цзиньпинем и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Накануне глава государства прибыл в Пекин, где 3 сентября пройдет парад с участием председателя КНР Си Цзиньпина и глав других государств. В ходе церемонии Народно-освободительная армия Китая продемонстрирует традиционные подразделения и новейшие рода войск, представив 45 расчетов.

Ранее на Западе придумали необычное название союзу России, Китая и Северной Кореи.