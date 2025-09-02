Путин поблагодарил председателя КНР за теплый прием

Путин: российскую делегацию всегда тепло встречают в Китае

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием. Об этом сообщает ТАСС.

«И я, и вся российская делегация рады новой встрече с нашими китайскими друзьями, коллегами. Я благодарю за теплый прием, оказанный всей нашей делегации», — отметил Путин, назвав Си Цзиньпина «дорогим другом».

По словам президента РФ, российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и носят стратегический характер. Путин добавил, что это в полной мере отразилось во время визита председателя КНР в РФ в мае и участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне Путин прибыл в Пекин, где 3 сентября пройдет парад с участием председателя КНР Си Цзиньпина и глав других государств. В ходе церемонии Народно-освободительная армия Китая продемонстрирует традиционные подразделения и новейшие рода войск, представив 45 расчетов.

Ранее в США заявили о единстве лидеров России, Китая и Индии.